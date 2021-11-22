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Левон Аронян победил в блиц-турнире Tata Steel India

Левон Аронян победил в блиц-турнире Tata Steel India
ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Гроссмейстер Левон Аронян  победил в блиц-турнире Tata Steel India в Калькутте, Индия.

Как сообщает «Арменпресс», по итогам 18 туров армянский гроссмейстер и представитель Индии Арджун Эригайс разделили первое место с 11,5 очками, две партии тай-брейка завершились вничью.

В турнире приняли участие 10 шахматистов.
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