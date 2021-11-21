Вследствие обрушения балкона в поселке Ахтанак в Тавуше погиб 3-летний ребенок

21 ноября в 13:34 часов Тавушский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что обрушился балкон 2-го этажа одного из домов на 5-й улице в поселке Ахтанак. Подъезд здания закрыт, есть пострадавшие.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС.

«Выяснилось, что в момент обрушения на балконе находились 7 граждан.

До прибытия спасателей, пострадавший А. О (2018 г/р), E. Х. (1958 г.р.), A. А․ (1995 г.р.), Г.A. (1951 г.р.), A․ Д. (1973 г.р.), A․О. (1961 г.р.) и Ж. О. (1985 г.р.) были перевезены местными силами в МЦ Ноемберяна. А. O. (2018 г.р.) скончался по дороге в больницу.

Врачи оценили состояние здоровья пострадавших как удовлетворительное», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, спасатели, убрав обрушившиеся элементы, разблокировали вход в здание.