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Вследствие обрушения балкона в поселке Ахтанак в Тавуше погиб 3-летний ребенок

Вследствие обрушения балкона в поселке Ахтанак в Тавуше погиб 3-летний ребенок

21 ноября в 13:34 часов Тавушский областной отдел Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что обрушился балкон 2-го этажа одного из домов на 5-й улице в поселке Ахтанак. Подъезд  здания закрыт, есть пострадавшие.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС.

«Выяснилось, что в момент обрушения на балконе находились 7 граждан. 

До прибытия спасателей, пострадавший А. О (2018 г/р), E. Х. (1958 г.р.), A. А․ (1995 г.р.), Г.A. (1951 г.р.), A․ Д. (1973 г.р.), A․О. (1961 г.р.) и  Ж. О. (1985 г.р.) были перевезены местными силами в МЦ Ноемберяна.  А. O. (2018 г.р.) скончался по дороге в больницу. 

Врачи оценили состояние здоровья пострадавших как удовлетворительное», - говорится в сообщении. 

Согласно источнику, спасатели, убрав обрушившиеся элементы, разблокировали вход в здание.


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