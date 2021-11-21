43-километровая трасса Татев-Агван готова

Уже готова 43-километровая трасса Татев-Агван. В настоящее время ремонтируются альтернативные грунтовые дороги, соединяющие другие населенные пункты Сюника.

Об этом, как передает Арменпресс, сообщили в правительстве Армении через свою страницу в Facebook.

На заседании правительства 18 ноября был также затронут процесс строительства альтернативных дорог в Сюникской области. Министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян представил подробную информацию о проводимых работах.

Он сообщил, что на 7 участках проводятся работы и один из них - трасса Татев-Агван, она уже готова.

«Мы уже упомянули, что планируется трехслойное асфальтирование, сейчас уложены оба слоя. Весной, если есть дефекты, мы их исправим и установим третий слой. На остальных 6 дорогах ведутся работы. Одна из них - дорога Кашуни-Барсаван протяженностью 9,5 км. Часть дороги, около 3,5-4 км, уже полностью засыпана грунтом, на других участках ведутся работы по благоустройству, регулированию проходимости дороги, тротуарные работы», - сказал министр.

Другая дорога это Тандзавер-Шурнух - 13 км. Министр сообщил, что часть строится заново полностью, есть трудности, но работы продолжаются. Гнел Саносян добавил, что село Шурнух имеет как минимум две дороги. Одна дорога это Хот-Воротан-Шурнух, которая функционирует, жители могут нормально передвигаться, другая - дорога Шурнух-Бардзраван.

Работы ведутся на 10-километровом участке дороги Воротан-Хот. 5 км там уже готовы для движения, остальные 5 км ремонтируются и снова асфальтируются.

«Относительно двух участков дороги, которые проходят по направлениям Капан-Чакатен и Капан-Гегануш-Чакатен. Земляные работы на участке Гегануш-Чакатен начались несколько дней назад, а вчера начали работы по мощению. Параллельно будем строить новую дорогу Капан- Чакатен. Скажу, что работы на дороге Татев-Лцен протяженностью 19,9 км продолжаются. На данный момент готово 6,5 км. Две компании работают с разных сторон, проектные работы завершены», - сказал он.

Премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что по направлениям, ведущим к селам, должна быть дорога в грунтовом состоянии, и она должна быть проходима для всех типов автомобилей и в любое время года. По его словам, указанные дороги будут полностью заасфальтированы в 2022 году.

Никол Пашинян попросил Гнела Саносяна сослаться на сообщения в соцсети и прессе о заблокированных селах в Сюникской области.

«Скажу, что и в Воротане, и в Шурнухе, и в Парзавана есть дороги. Основная проблема связана с деревнями к югу от Чакатена. В ближайшие 2-3 дня, когда мы проложим участок Гегануш- Чакатен, логистика станет более доступной», - сказал министр.

Никол Пашинян добавил, что в этих селах также есть асфальтированная дорога, ведущая в Мегри.

«И дело в том, что эта дорога короче, проблема не в обеспечении жизнедеятельности нет, а в удобстве инфраструктуры. В эти дни общины получают дополнительную поддержку, чтобы у них не возникало проблем из-за логистических трудностей», - добавил премьер-министр.