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Президент Арутюнян принял участие в открытии хачкара  в оборонительном секторе Мачкалашена

Президент Арутюнян принял участие в открытии хачкара  в оборонительном секторе Мачкалашена

21 ноября Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил оборонительное направление общины Мачкалашен Мартунинского района, принял участие в церемонии открытия хачкара-памятника, установленного в память о жертвах третьей Арцахской войны.

Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Республики Арцах, высоко оценив героизм военнослужащих-добровольцев, выполнявших боевые задачи на данном участке обороны, президент отметил, что только укрепив спасенную часть Родины, мы сможем достичь поставленных целей.   

«Затем президент Арутюнян ознакомился с ходом строительства новой ирригационной системы в общине Мачкалашен - особняка, который строится для семьи убитого в общине Сос борца за свободу», - говорится в сообщении. 

Согласно источнику, в ходе визита президент республики также посетил монастырский комплекс Амарас.

 


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