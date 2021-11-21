Президент Арутюнян принял участие в открытии хачкара  в оборонительном секторе Мачкалашена

21 ноября Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил оборонительное направление общины Мачкалашен Мартунинского района, принял участие в церемонии открытия хачкара-памятника, установленного в память о жертвах третьей Арцахской войны.

Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Республики Арцах, высоко оценив героизм военнослужащих-добровольцев, выполнявших боевые задачи на данном участке обороны, президент отметил, что только укрепив спасенную часть Родины, мы сможем достичь поставленных целей.

«Затем президент Арутюнян ознакомился с ходом строительства новой ирригационной системы в общине Мачкалашен - особняка, который строится для семьи убитого в общине Сос борца за свободу», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в ходе визита президент республики также посетил монастырский комплекс Амарас.