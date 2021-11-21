XV Шекспировский международный театральный фестиваль завершился спектаклем «Укрощение  строптивой»

XV Шекспировский международный театральный фестиваль завершился спектаклем режиссера Каро Баляна «Укрощение строптивой». 20 ноября в Ереванском театре юного зрителя его представил зрителям Татарский государственный драматический театр.

Как передает Арменпресс, вечером всем участникам фестиваля были вручены дипломы. На церемонии закрытия были подведены итоги программы FestOFF, предназначенной для студентов, независимых театральных коллективов из Армении и зарубежья. Победителем стала Мариам Арутюнян со спектаклем «Шекспировская Трилогия».

Спектакль о любви ярких героинь произведений английского драматурга - Джульетты, Дездемоны, леди Макбет, об их уязвимости. Победителю XV Шекспировский международный театральный фестиваль предоставил полное финансирование новой шекспировской пьесы.

Председателем жюри программы была драматург Карине Ходикян, членами жюри были театроведы Тигран Мартиросян, Асмик Сеймор, Гаяне Тадевосян, драматург Эльфик Зограбян.

XV Шекспировский международный театральный фестиваль стартовал 15 ноября спектаклем «Сон в летнюю ночь» в постановке Киевского национального академического молодежного театра.

В фестивале приняли участие более 100 участников и гостей из 7 стран, в том числе престижные артисты, директора международных фестивалей из Франции, США, Болгарии, Ирана, Украины, России. На разных сценах Ереванский театров было показано около 15 спектаклей.

В организации XV Международного шекспировского фестиваля помогли многие, в том числе Айк Григорян, Тигран Арутюнян и другие. Яркими моментами фестиваля стали спектакли «Театр у моста», «Макбет» (Россия, режиссер Сергей Федотов), спектакль «Двенадцатая ночь» Родопского драматического театра (Болгария).

В рамках фестиваля прошли мастер-классы, которые провел заслуженный артист РФ, лауреат Национальной премии Чехии, лауреат фестиваля «Золотая маска», лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Федотов, директор театра «Кнебель», Константин Мишин - художественный руководитель театральной лаборатории MiSHiNLaB, Аурелие Имберт (Франция) и Евгений Кушпель - художественный руководитель Новороссийского городского театра, директор фестиваля «Театральная гавань» (Россия).

Ереванский международный фестиваль шекспировских театров является участником всемирно известной сети европейских шекспировских фестивалей. С 2016 года директором фестиваля является Каро Балян. Учредителем фестиваля является председатель Союза театральных деятелей Армении Акоп Казанчян.