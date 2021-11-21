В Армении ожидается погода преимущественно без осадков. Похолодает на 3-5 градусов

21 ноября, 22-24 ноября и 26 ноября в Армении осадков не ожидается. Осадки ожидаются 25 ноября — в некоторых регионах.

Ветер юго-западный, 2-5 м / с.

Днем 25 ноября температура воздуха понизится на 3-5 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 21 ноября, 22-24 ноября, 25 и 26 ноября в Ереване осадков не ожидается. Утром и в дневные часы 25 ноября ожидается дождь.