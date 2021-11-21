«Витязи» продемонстрировали в небе Еревана мастер-класс по высшему пилотажу

Авиагруппа российских летчиков «Витязи» продемонстрировала трюки высшего пилотажа в небе Еревана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Республики Армения на своей странице в Facebook.

«Всемирно известная авиагруппа российских летчиков «Витязи» совершает полеты в ереванском небе, показывая свое мастерство - с высочайшими пилотажными трюками», - говорится в сообщении.