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«Витязи» продемонстрировали в небе Еревана мастер-класс по высшему пилотажу

«Витязи» продемонстрировали в небе Еревана мастер-класс по высшему пилотажу

Авиагруппа российских летчиков «Витязи» продемонстрировала трюки высшего пилотажа в небе Еревана. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Республики Армения на своей странице в Facebook.

«Всемирно известная авиагруппа российских летчиков «Витязи» совершает полеты в ереванском небе, показывая свое мастерство - с высочайшими пилотажными трюками», - говорится в сообщении.

 


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