«Витязи» продемонстрировали в небе Еревана мастер-класс по высшему пилотажу
13:55, 21 Ноябрь, 2021
Авиагруппа российских летчиков «Витязи» продемонстрировала трюки высшего пилотажа в небе Еревана.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Республики Армения на своей странице в Facebook.
«Всемирно известная авиагруппа российских летчиков «Витязи» совершает полеты в ереванском небе, показывая свое мастерство - с высочайшими пилотажными трюками», - говорится в сообщении.
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