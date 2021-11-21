COVID-19:  в Арцахе зарегистрировано 37 случаев заражения, 3 новых случая смерти

20 ноября в Арцахе проведено 142 тестирования, по результатам которых в Арцахе зарегистрировано 37 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Арцаха, 137 инфицированных в настоящее время проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние 23 пациентов как крайне тяжелое, 84, в том числе и молодых - как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

«В 2021 году 21.283 гражданина были обследованы с целью лабораторного выявления коронавируса, и у 3475 из них тесты дали положительный результат.

Зарегистрировано три смертельных случая», - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше, а также сообщает, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19.

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах – до 19։00 часов, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях Аскерана,Мартуни и Мартакерта.