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В Амасии сгорело около 350 тюков кормов 

В Амасии сгорело около 350 тюков кормов 

21 ноября в 02:20 часов  в Ширакское областное  отделение Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что возле дома на 26-й улице в Амасии горят сложенные корма.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место 2  боевых расчета  областного управления пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА. 

Согласно источнику, пожар был локализован в 03:55 часов, потушен в 06:04. 

Сгорело около 350 тюков кормов.

 


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