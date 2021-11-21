В Амасии сгорело около 350 тюков кормов 

21 ноября в 02:20 часов в Ширакское областное отделение Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что возле дома на 26-й улице в Амасии горят сложенные корма.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место 2 боевых расчета областного управления пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Согласно источнику, пожар был локализован в 03:55 часов, потушен в 06:04.

Сгорело около 350 тюков кормов.