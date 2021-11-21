COVID-19:  в Армении подтверждено 492 новых случая заражения и 1594 новых случая выздоровления

По состоянию на 11:00 часов 21 ноября, в Армении подтверждено 492 новых случая заражения коронавирусом. За сутки проведено 7 436 тестирований, выздоровели 1594 пациента, зарегистрировано 25 случаев смерти.

Как передает Арменпресс, по сообщению Министерства здравоохранения Республики Армения, всего подтверждено 334 075 случаев заболевания коронавирусом, из которых 305 611 — случаев выздоровления. В настоящее время фактическое лечение получает 19 781 пациент.

Всего зарегистрировано 7 278 случаев смерти от коронавируса. Общее количество смертей от других болезней - 1 405.

Всего было проведено 2 306 456 тестирований.