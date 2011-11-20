Анонс мероприятий на 22 ноября
17:36, Ноябрь 20, 2021
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По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
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Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
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“Новая книга” -36/21: Чархчян, Еврипид, Ознос
- 11:10 COVID-19: в Армении подтверждено 492 новых случая заражения и 1594 новых случая выздоровления
- 20.11-17:36 Анонс мероприятий на 22 ноября
- 20.11-17:33 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-11-21
- 20.11-17:32 Азиатские индексы снизились - 20-11-21
- 20.11-17:10 Президент Арцаха созвал совещание с участием высокопоставленного офицерскогосоставаСНБ
- 20.11-16:56 Армения подтвердила участиев саммите Ереван-Баку на высшем уровне в Брюсселе
- 20.11-16:38 В результате взрыва мины в Ковсакане ранены азербайджанцы
- 20.11-16:20 В Амстердаме будет показан фильм «Отсутствующий образ» об Артавазде Пелешяне
- 20.11-16:01 52 процентов внешней торговли Ирана приходится на соседние страны
- 20.11-14:42 Азербайджан подтвердил наличие 40 армянских военнопленных, опроверг— еще 100. Арарат Мирзоян
- 20.11-14:36 В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается
- 20.11-14:33 Армения предстанет выставке MWC Barcelona 2022единым павильоном
- 20.11-14:30 Глава департамента Буш-дю-Ронпринял спикера НС и министра территориального управления Арцаха
- 20.11-14:23 В Казанчи состоялась церемония освящения креста новой Армянской католической церкви Св. Овсепа
- 20.11-13:42 За один день в Грузии от коронавируса умерли 70 человек
- 20.11-13:20 Посол Армении в Украине и президент УСПП обсудили вопросы увеличения товарооборота
- 20.11-13:20 «Армения. Нить памяти». Итальянский Rai 1 TV снял масштабный фильм об Армении
- 20.11-12:46 Более 76% населения Китая получило полную дозу вакцины против Covid-19
- 20.11-12:22 Президент Synopsys Чи-Фун Чан почтил память жертв Геноцида армян
- 20.11-12:13 Католикос Всех Армян поздравил Патриарха Московского и Всея Руси с юбилеем
- 20.11-12:11 Covid-19: вАрцахе зарегистрировано 36 новых случаев
- 20.11-12:05 Погибшие в результате агрессии Азербайджана военнослужащие награждены посмертно
- 20.11-11:49 Хочу превратить Армению в центр науки и технологий. Армен Саркисян
- 20.11-11:39 Глава Пентагона назвал Иран угрозой для ближневосточного региона
- 20.11-11:29 Саакашвили перевели в военный госпиталь
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16:09, 14.11.2021
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16:02, 14.11.2021
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20:17, 15.11.2021
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20:13, 14.11.2021
Просмотрели 1136 раз Проверка знаний и новые контакты: как Армения приняла участие в Международной акции «Географический диктант»