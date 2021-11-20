В Амстердаме будет показан фильм «Отсутствующий образ» об Артавазде Пелешяне

В Амстердаме будет показан фильм режиссера Гранта Варданяна «Отсутствующий образ» об Артавазде Пелешяне. Любители искусства смогут посмотреть его 21 ноября в Тушинском театре.

Как передает Арменпресс, об этом стало известно с официальной страницы посольства РА в Нидерландах в Facebook.

Вчерно-белом фильме «Отсутствующий образ»использованы отрывки из разных фильмов Артавазда Пелешяна.

Грант Варданян однажды упомянул, что он хотел, чтобы молодые люди, будущие поколения слушали, слышали Пелешяна, узнавали его, извлекали уроки из уроков кино, понимали, как он монтировал отснятый материал, что он хотел сказатьотсутствующими образами. В фильме нет прямых слов, все относится к кинематографу Пелешяна.