Азербайджан подтвердил наличие 40 армянских военнопленных, опроверг— еще 100. Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян дал интервью авторитетной французской газете Le Figaro.

Как сообщает Арменпресс, интервью министра опубликовано на сайте МИД.

Какова ситуация на границе спустя год после конфликта в Нагорном Карабахе?

Военная агрессия Азербайджана против Нагорного Карабаха закончилась 9 ноября 2020 году - трехсторонним Заявлением о прекращении огня. Однако ситуация остается очень напряженной. В течение этого года было зарегистрировано около тридцати серьезных нарушений режима прекращения огнясо стороны Азербайджана, в результате которых с армянской стороны были жертвы. Погибли и мирные жители.

Тем не менее, Армения прилагает все усилия для установления прочного мира в регионе. Однако, чтобы этот процесс был эффективным, усилия должны быть взаимными.

Какие усилия готова приложить Армения?

Риторика двух сторон весьма отличается. Армения говорит об открытии всех каналов связи, а Азербайджан настаивает на так называемом «коридоре» (с Нахичеваном, который находится между Арменией, Турцией и Ираном -ред.). Армения в качествепроявления доброй воли готова передать все имеющиеся в ее распоряжении карты мин в регионе, но Азербайджан, несмотря на взятые на себя обязательства, не освобождает армянских военнопленных.

И в то время, когда мы говорим о мире, в Азербайджане множатся ксенофобские высказывания. Об этом свидетельствуют выступления президента Азербайджана. А весной в Баку открылся «Парквоенных трофеев», где армяне представлены как подвергнутые унижению, осмеянию.

Как далеко может зайти этот язык ненависти, о котором вы говорите?

Ответ на этот сложный вопрос находится в Баку. Ненависть может привести к истреблению и геноциду. Армянский народ это знает.

Долгосрочный мирвозможен, но трудно представить присутствие армянского населения на территориях, контролируемых Азербайджаном. В результате войны на территориях, находящихся под контролем Азербайджанасегодня не проживаетни один армянин, что является фактическим доказательством этнической чистки.

Сколько военнопленных содержится в Азербайджане и в каких условиях?

Свидетельств бесчеловечного, унижающего достоинство обращения и пыток армянских военнопленных— множество. Эти случаи были задокументированы различными международными неправительственными организациями, включая Human Rights Watch. У нас также есть задокументированные видеоматериалы и фотографии, которые доказывают, что эти люди были захвачены в плен, но Азербайджан не подтверждает их существование.

Они могли быть подвергнуты казни во внесудебном порядке, могут содержаться в подземных тюрьмах или стать жертвами траффикинга человеческими органами. Азербайджан подтвердил существование 40 армянских военнопленных и опроверг существование еще 100.

В прошлую среду Вы провели встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, а затем Вы и Ваш азербайджанский коллега Джейхун Байрамов приняли участие в трехсторонней встрече с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Каков был результат последнего?

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить президента Макрона, французских парламентариев и всех, кто поддерживал Армению.

Хочу также отметить также важность возобновления переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Несомненно, на повестке дня стоит вопрос окончательного урегулирования конфликта. Но на данном этапе мы договорились двигаться вперед небольшими шагами—для обеспечения освобождения военнопленных и въезда в Нагорный Карабах в гуманитарных целях международных организаций, в том числе ЮНЕСКО, что будет направлено на мониторинг состояния армянского историко-культурного наследия, поскольку историко-культурное наследие Арцаха—под угрозой уничтожения со стороны Азербайджана.

Один из таких примеров - бомбардировка с применением беспилотников собора Всеспасителя в Шуши во время войны. Под угрозой находятся около 1.500 памятников культуры и 19.000 музейных экспонатов Арцаха.

Какую роль должна сыграть Россия, разместившая в Нагорном Карабахе 2000 военнослужащих для поддержания режима прекращения огня?

России удалось завершить военные действия на 44-й день боевых действий. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Российские миротворческие силы обеспечивают безопасность армян Нагорного Карабаха, способствуют восстановлению нормальной жизни. Нарушение Азербайджаном режима прекращения огня также направлено против репутации российских миротворцев.

Готова ли Армения нормализовать отношения с Турцией и принять наличие коридора, соединяющего Азербайджани Турцию?

Мы всегда заявляли, что готовы нормализовать наши отношения без предварительных условий, несмотря на огромную поддержку, оказанную Турцией Азербайджану во время войны против Арцаха, как в политическом плане, так и посредством поставок оружия и размещения тысяч иностранных наемников.

Мы получили позитивные сигналы из Турции о возобновлении диалога, но он остается сложным. Анкара предлагает новые условия. Среди них - «коридор», соединяющий Азербайджан и Нахичеван. Это абсолютно не может быть предметом обсуждения. Государства должны разрешить транзит, сохраняя при этом свой суверенитет над своей территорией. Все коммуникации в регионе должны быть вновь открыты.