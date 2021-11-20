В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается
14:36, 20 Ноябрь, 2021
Днем 20ноября, 21-24 ноября, ночью 25 ноября в Армении осадков не ожидается. 25 ноября осадки ожидаются в некоторых регионах.
Ветер юго-западный, 2-5 м / с.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, во второй половине дня 25 числа температура воздуха упадет на 3-5 градусов.
Днем 20ноября, 21-24 ноября в Ереване осадков не ожидается. Вечером 25 ноября ожидается дождь.
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