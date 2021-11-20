В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается

Днем 20ноября, 21-24 ноября, ночью 25 ноября в Армении осадков не ожидается. 25 ноября осадки ожидаются в некоторых регионах.

Ветер юго-западный, 2-5 м / с.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, во второй половине дня 25 числа температура воздуха упадет на 3-5 градусов.

Днем 20ноября, 21-24 ноября в Ереване осадков не ожидается. Вечером 25 ноября ожидается дождь.