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В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается

В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается

Днем 20ноября, 21-24 ноября, ночью 25 ноября в Армении осадков не ожидается. 25 ноября осадки ожидаются в некоторых регионах.

Ветер юго-западный, 2-5 м / с. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, во второй половине дня 25 числа температура воздуха упадет на 3-5 градусов. 

Днем 20ноября, 21-24 ноября в Ереване осадков не ожидается.  Вечером 25 ноября ожидается дождь.


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