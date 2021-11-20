Армения предстанет выставке MWC Barcelona 2022единым павильоном

Армения примет участие в выставке MWC Barcelona 2022, которая пройдет с 28 февраля по 3 марта 2022 года в Барселоне (Испания). Мероприятие предусмотрено для координаторов компаний, занимающихся телекоммуникационными экосистемами, здравоохранением, финансами, технологиями искусственного интеллекта.

Как передает Арменпресс, Министерство высокотехнологичной промышленности РА сообщает, что на выставке MWC Barcelona 2022 армянские компании получат возможность выступить в едином павильоне ARMENIA, чтобы наилучшим образом представить свою продукциюна этой престижной площадке.

Подающие заявки компании будут выбраны независимой комиссией. Заявки принимаются до 3 декабря текущего года.

MWC Barcelona 2022 является частью саммита GSMA—одного из самых влиятельных событий в мире в области коммуникации. На этой престижной площадке встречаются представители ведущих мировых компаний и государственных структур, чтобы обсудить прогресс в области коммуникаций и найти лучшие решения на будущее.