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Глава департамента Буш-дю-Ронпринял спикера НС и министра территориального управления Арцаха

Глава департамента Буш-дю-Ронпринял спикера НС и министра территориального управления Арцаха

Председатель Совета департамента Буш-дю-Рон (Bouches-du-Rhône, Франция) Мартин  Вассаль принял находящихся во Франции  председателя Национального собрания Республики Арцах Артура Товмасяна и министра территориального управления и инфраструктуры Айка Ханумяна.

Как  передаетАрменпресс, министр Ханумян сообщил на своей странице в Facebook, что у них состоялась встреча с председателем департамента Буш-дю-Рон, председателем бывшей метрополии Марсель-Прованс Мартином Вассалем. 

Обсуждались перспективы развития децентрализованного сотрудничества между Францией и Арцахом.


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