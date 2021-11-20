В Казанчи состоялась церемония освящения креста новой Армянской католической церкви Св. Овсепа

В Газанчи, 20 ноября, с благословенияи под руководством отца ГарникаОвсепяна состоялась церемония освящения креста недавно построенной Армянской католической церкви Св. Овсепа (Иосифа).

Как сообщил Арменпресс ответственный за строительство отец Григор Мкртчян, церковь построила Армянская католическая церковь на средства немецкой благотворительной организации Renovabis. «Основные строительные работы церкви завершены, ведутся работы по внутренней отделке. Из-за войны работы были временно приостановлены и возобновлены только в апреле этого года. Отмечу, что до сих пор, так как в селе не было церкви, жители совершали богослужения и литургии в одной из комнат Молодежного центра», - сказал отец Григор Мкртчян.

Строительные работы, начатые в мае 2020 года, должны быть завершены к концу 2021 года.

На данный момент в Ширакской области остались только 2 католические общины, не имеющие церкви: Овтун и Сарагюх.

Село Казанчи было основано в 1857 году армянами, которые переселились из села Ирицу в Алашкерте, Западная Армения. Поселок находится по прямой в 7 км от границы с Грузией и в 20 км от границы с Турцией.