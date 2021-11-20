Посол Армении в Украине и президент УСПП обсудили вопросы увеличения товарооборота

19 ноября Посол РА в Украине Владимир Карапетян был принят в Союзе промышленников и предпринимателей Украины (УСПП), где встретился с президентом УСПП, бывшим премьер-министром Украины Анатолием Кинахом.

Как передаетАрменпресс, в сообщении посольства Армении в Украине сказано, что на встрече обсуждались возможности открытия новых измерений экономического сотрудничества с целью обеспечения развития торгово-экономических связей между Арменией и Украиной.

Как сообщает AnalitikaUA.net, к разговору присоединился в формате онлайн и временно поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов. Было отмечено, что Армения заинтересована в диверсификации поставок зерна и кукурузы на свой рынок. Украина в этом плане очень привлекательный партнер, но дорогая логистика (паромная переправа) может помешать.

«Мы стремимся диверсифицировать поставки зерна и кукурузы, Украина для нас является привлекательным партнером. Барьер – дорогая логистика. Мы уже проводим консультации с Грузией, которая также хотела бы импортировать данную продукцию из Украины, подключим европартнеров, чтобы, возможно, вместе подумать о механизмах амортизации расходов и тем самым решить этот вопрос», — отметил Владимир Карапетян.

Стороны отметили, что товарооборот между странами пока не соответствует потенциалу экономик – годовой оборот на уровне 140-150 млн долларов. 90% из него – это украинский экспорт.

В свою очередь президент УСПП предложил деловым кругам Украины и Армении выйти на системный диалог. Это позволило бы наращивать показатели товарооборота, а также занять общую позицию в вопросах логистики, иногда тарифного регулирования и т.д.

Стороны договорились, что УСПП предоставит посольству все предложения по деловому совету.