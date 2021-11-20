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«Армения. Нить памяти». Итальянский Rai 1 TV снял масштабный фильм об Армении

«Армения. Нить памяти». Итальянский Rai 1 TV снял масштабный фильм об Армении

Итальянский телеканал Rai 1снял полномасштабный фильм об Армении.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью аппарата президента РА, фильм «Армения.  Нить памяти», автором которого является известная журналистка Стефания Батистини начинается кадрами с воинского пантеонаЕраблур. Он затрагивает 44-дневную арцахскую войну, ее причины и последствия, роль Турции в этой войне, послевоенные реалии в Армении и Арцахе, а также нынешнюю пограничную ситуацию.

В фильме также рассказывается об Армении и христианском наследии Арцаха.Отмечается, что Армения, будучи страной с древней христианской цивилизацией в самом сердце Кавказа, является естественным мостом между Западом и Востоком.

Автор посетила Матенадаран, Мемориал и Музей-институт Геноцида армян, армянские церкви, затронула вопросы сохранения армянского историко-культурно-христианского наследия, перешедших  под контроль Азербайджана после войны. В фильме она также представила свои интервью с президентом Республики Арменом Саркисяном, Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым, Защитником прав человека Республики Армения Арманом Татояном.

В частности, президент Саркисян рассказал о причинах войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, о вмешательстве Турции, о послевоенной ситуации, гуманитарных вопросах и армянских военнопленных, которые все еще находятся в заключении в Азербайджане.

В фильме подчеркивается важность сотрудничества между двумя дружественными странами с древними христианскими ценностями - Арменией и Италией, затрагиваются сегодняшние межгосударственные отношения, и в этом контексте - состоявшиеся в  октябре визиты президента Республики Армения Армена Саркисяна:  первый государственный визит в Италию и официальный – в  Ватикан.

 


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