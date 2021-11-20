Президент Synopsys Чи-Фун Чан почтил память жертв Геноцида армян
12:22, 20 Ноябрь, 2021
Президенти Главный исполнительный директор Synopsys доктор Чи-Фун Чан посетил Мемориал Геноцида армян.
Как передаетАрменпресс, Музей-институт Геноцида армян сообщает, что высокого гостя встретил директор музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян, который представил и историю создания мемориала.
УВечного огня Мемориала Геноцида армян Чи-Фунг Чан почтил минутой молчания память жертв Геноцида армян.
Чи-Фун Чан также посетил Музей Геноцида армян, ознакомился с постоянными и временными выставками. Он сделал запись в Книге почетных гостей, а затем посадил серебристую ель в Парке памяти.
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