Католикос Всех Армян поздравил Патриарха Московского и Всея Руси с юбилеем

Первоиерарх Армянской Апостольской Святой церкви, Католикос Всех Армян Гарегин II направил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу поздравительное послание по случаю его 75-летия.

Об этом Арменпресс сообщили из информационной системы Первопрестольной.

В послании, в частности,говорится:

"Ваше Святейшество, вся Ваша жизнь, Ваше патриаршее служение полностью посвящены укреплению роли Церкви Христовой в мире, успешному утверждению вечных истин Святого Евангелия, укоренению духовных и нравственных ценностей в сердцах людей – с сознанием важности духовной миссии в преодолении вызовов и создании мира и благоденствия. Ваше пастырское слово и наставления сегодня служат маяком для многих – в утешении и духовном просвещении слабых.

В этот знаменательный день мы с удовлетворением отмечаемВаш личный вклад в развитие более тесных связей и партнерства между нашими Церквями, что, в свою очередь, является важным посланием для наших собратьев по всему миру. Мы высоко ценим Ваше теплое отношение к Армянской церкви, армянскому народу, которое выражается в Вашей заботе, неустанных усилиях по мирному урегулированию карабахского конфликта, сохранению армянского наследия и безопасной деятельности Дадиванка».

Католикос Всех Армян пожелал Патриарху Кириллу долгих лет благополучной жизни, Божьей поддержки в папском служении на благо России и Русской Церкви.