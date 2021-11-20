Covid-19: вАрцахе зарегистрировано 36 новых случаев

18 ноября в Республике Арцах проведено 142 тестирования, по результатам которых зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как спередаетАрменпресс, Минздрав Арцаха сообщает, что 134 инфицированных в настоящее время проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние 21 пациента как крайне тяжелое, 79, в том числе и молодых людей - как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

В 2021 году с целью лабораторного выявления коронавируса был обследован 21141 гражданин, и у 3438из них тесты дали положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше