Погибшие в результате агрессии Азербайджана военнослужащие награждены посмертно

Указом президента Республики Армения посмертно награждены 3 военнослужащих, погибших в результате агрессии, развязанной Азербайджаном 16 ноября.

Как передаетАрменпресс, указы опубликованы на официальном сайте президента Республики Армения.

За мужество ибеззаветную самоотверженность, проявленные при защите границ Родины,медалью Мужества награждены командир воинской части N Министерства обороны РА младший сержант Меружан Арутюнян, командир воинской части N Министерства обороны РА, младший сержант Гурген Саргсян. За отвагу и беззаветнуюсамоотверженность при защите границ Родины офицер-психолог N-й войсковой части Министерства обороны РА старший лейтенант Тарон Саакян награжден медалью «За боевую службу».

После полудня 16 ноября ВС Азербайджана в очередной раз преступно нарушили территориальную целостность и суверенитет Республики Армения, совершив нападение наармянские позиции в восточной приграничной зоне, применив артиллерию, бронетехнику и огнестрельное оружие различного калибра. Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, в восточной приграничной зоне Республики Армения в 18:30 часов того же дня огонь был прекращен. Министерство обороны РА сообщило о 6 погибших в результате агрессии Азербайджана военнослужащих.