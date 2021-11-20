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Европейские индексы снизились - 19-11-21

Европейские индексы снизились - 19-11-21

МОСКВА, 20 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.38% и составил 16159.97 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.42% и составил 7112.29 пункта, британский FTSE снизился на 0.45% и составил 7223.57 пункта, а российский RTSI снизился на 2.17% и составил 1723.74 пункта.


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