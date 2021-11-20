Цены на цветные металлы - 19-11-21

ЛОНДОН, 20 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 19 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.85% и составила 2644.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.43% и составила 9545.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.76% и составила 2222.00 долларов США, цена на никель выросла на 3.31% и составила 19835.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.01% и составила 38500.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.60% и составила 3180.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 61550.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.