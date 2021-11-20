Саакашвили перевели в военный госпиталь

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили переведен из тюремного госпиталя Тбилиси в военный госпиталь в Гори.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Бывшего президента сопровождали его мать, лечащий врач, персонал тюремной больницы и адвокат.

Военный госпиталь окружила полиция.

Ранее сообщалось, что Саакашвили прекратил голодовку, которую он начал после своего ареста.

28 сентября Саакашвили прибыл в Грузию из Украинына пароме, спрятавшись в грузовом отсеке с молочными продуктами. Его арестовали 1 октября.

Власти Грузии обвиняют Саакашвили в попытке подготовки государственного переворота в стране.