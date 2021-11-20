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«Урарту» остается непобедимым. Баскетбол - A League

«Урарту» остается непобедимым. Баскетбол - A League

Продолжается регулярный чемпионат Армении по баскетболу. 

Как  передает Арменпресс, в сезоне 2021/2022 A Leagueсостоялся матч ЦСКА-«Урарту».

В четвертом матче «Урарту» обыграл ЦСКА со счетом 101-72 и  в текущем сезоне остается непобежденным. Самым результативным в игре стал Брайс Сакстон (ЦСКА),набравший 25 очков и сделав 4 результативных паса.


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