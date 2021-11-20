Мужская сборная по шахматам покана 5-я на ЧЕ, женская - 13-я

Мужская и женская сборные Армении по шахматам продолжают выступления в командном первенстве Европы.

Как передает Арменпресс, мужская команда в 7-м туре соревновалась с командой Испании. Зарегистрирована ничья. Во всех партиях гроссмейстеры поделили очки. После этого этапа команда занимает в турнирной таблице 5-е место.

Женская сборная завершила матч вничью, ее соперницей была команда Сербии. Команда во главе с Завеном Андриасяном занимает 13-е место в турнирной таблице.

До конца чемпионата осталось два тура.

В чемпионате Европы по шахматам среди мужчин принимают участие 39 команд, а среди женщин - 31 команда. Турниры проводятся по швейцарской системеи состоят из 9 туров.