Азербайджанские ВС должны быть немедленно выведены с территории Армении: заявление депутатов Европарламента

Более десятка депутатов Европарламента направили письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президенту Европейской комиссии Жозепу Боррелю, призывая его использовать все возможные рычаги для предотвращения нарушения территориальной целостности Республики Армения, а также воинственной риторики Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, депутаты напомнили в письме, что вооруженные силы Азербайджана 16 ноября совершили нападение на восточные границы Армении.

«Как члены Европейского парламента мы осуждаем агрессию Азербайджана, проникновение на суверенную территорию Республики Армения, что нарушает заявление о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и серьезно угрожает хрупкому миру в регионе. Азербайджанские вооруженные силы должны быть немедленно выведены с территории Армении», - говорится в письме.

Депутаты Европарламента отметили, что глубоко сожалеют о человеческих жертвах вследствие атаки. Они подчеркнули, что любые действия или риторика, направленные на нарушение прав жителей восточных и южных регионов Республики Армения, должны быть немедленно прекращены.

«Мы призываем Европейскую службу внешних связей использовать все рычаги, чтобы остановить, предотвратить нарушение территориальной целостности Республики Армения, а также воинственную риторику», - подчеркнули депутаты Европарламента.