Армения направит наблюдателей на парламентские выборы в Кыргызстан

Наблюдатели от Республики Армения будут отправлены в Кыргызскую Республику для выполнения краткосрочной наблюдательной миссии в рамках БДИПЧ/ОБСЕ во время парламентских выборов в Кыргызской Республике. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.

Наблюдатели от Армении будут командированы в Кыргызстан с 26 ноября по 1 декабря.