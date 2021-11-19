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Армения направит наблюдателей на парламентские выборы в Кыргызстан

Армения направит наблюдателей на парламентские выборы в Кыргызстан

Наблюдатели от Республики Армения будут отправлены в Кыргызскую Республику для выполнения краткосрочной наблюдательной миссии в рамках БДИПЧ/ОБСЕ во время парламентских выборов в Кыргызской Республике. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.

Наблюдатели от Армении будут командированы в Кыргызстан с 26 ноября по 1 декабря.


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