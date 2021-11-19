Армения направит наблюдателей на парламентские выборы в Кыргызстан
Наблюдатели от Республики Армения будут отправлены в Кыргызскую Республику для выполнения краткосрочной наблюдательной миссии в рамках БДИПЧ/ОБСЕ во время парламентских выборов в Кыргызской Республике. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.
Наблюдатели от Армении будут командированы в Кыргызстан с 26 ноября по 1 декабря.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
10:09, 19.11.2021
“Ереванский бестселлер”: “Колобок” - лидер продаж детской книги, октябрь, 2021
09:41, 15.11.2021
“Новая книга” -36/21: Чархчян, Еврипид, Ознос
- 20:35 В Национальной галерее Армении открылась выставка “Один день в Помпеи”
- 20:17 Армения направит наблюдателей на парламентские выборы в Кыргызстан
- 20:08 В Канаде одобрили использование Pfizer для вакцинации детей до 11 лет
- 19:37 Главы МИД РФ и Турции обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы
- 19:36 Границы не могут быть изменены посредством силы или угрозы силой: спикер Сейма Литвы главе МИД Армении
- 19:20 Уровень коллективного иммунитета в России превысил 50 процентов
- 18:39 Азербайджан передал армянской стороне тела 3 военнослужащих, погибших в ходе нападения 16 ноября
- 18:34 Представлен клип представительницы Армении на международном конкурсе «Детское Евровидение 2021»
- 18:22 Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с вице-спикером Сейма Литвы
- 18:17 Делегация НС Армении представил членам ПА ОДКБ заявление армянской стороны об азербайджанской агрессии
- 18:02 У Армении и Сингапура большой потенциал для сотрудничества в сферах здравоохранения и технологий: президент Армении
- 17:40 Предстоящие на 20 ноября мероприятия
- 17:38 Власти Грузии готовы этапировать Саакашвили в военный госпиталь в Гори
- 17:33 Грузия не будет участвовать в платформе "3+3" по Южному Кавказу
- 17:28 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-11-21
- 17:26 Азиатские индексы снизились - 19-11-21
- 17:06 В НАТО рассказали о консультациях по кризису на белорусско-польской границе
- 17:01 Лавров уверен, что трехсторонняя встреча по Карабаху состоится
- 16:52 Глава МИД Арцаха поздравил новоназначенного министра иностранных дел Абхазии
- 16:28 Всеармянский фонд «Айастан» реализует программы, направленные на развитие общин Сюника
- 16:24 Премьер-министры стран-членов ЕАЭС подписали 15 документов
- 16:23 Россия не станет закрывать глаза на провокации НАТО и ЕС, заявил Лавров
- 16:06 В Ереване стартовал саммит «Силиконовые горы 2021»
- 15:53 Глава МИД Франции считает, что доверие в отношениях Парижа и Вашингтона не восстановлено
- 15:27 Ковид-статистика Грузии: показатель смертности остается высоким
16:48, 13.11.2021
Просмотрели 2640 раз Возбуждено уголовное дело по инциденту, спровоцированному азербайджанским военнослужащим в районе Шуши
13:03, 13.11.2021
Просмотрели 2468 раз Бросившего гранату в сторону азербайджанцев в районе Шушипередадут армянской стороне. ЗПЧ Арцаха
15:13, 13.11.2021
Просмотрели 1887 раз А. Карапетян поручил вести строгий контроль за полным проведением в воинских частях подготовки к зиме
17:00, 13.11.2021
Просмотрели 1875 раз Лукашенко хотел бы получить несколько дивизионов «Искандеров»от России
14:34, 13.11.2021
Просмотрели 1682 раз Главы МИД России и Франции обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта