В Канаде одобрили использование Pfizer для вакцинации детей до 11 лет

Минздрав Канады в пятницу одобрил использование вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении министерства.

"Сегодня министерство здравоохранения Канады разрешило использование вакцины Comirnaty от COVID-19 (компаний) Pfizer-Biotech для детей в возрасте от 5 до 11 лет", - говорится в сообщении минздрава.

Подчеркивается, что препарат Pfizer-Biotech стал первой вакциной от COVID-19, разрешенной в Канаде к использованию в указанной возрастной группе. Первоначально вакцина была одобрена в декабре 2020 года для вакцинации лиц от 16 лет, а позднее, в мае текущего года, препарат был одобрен к применению среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Как подчеркивается в заявлении, вакцина показала эффективность предотвращения COVID-19 у детей 5-11 лет на уровне 90,7%.

Применение вакцины Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет уже одобрили ранее в ряде стран. В частности, использование одобрили американские регуляторы.