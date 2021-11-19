У Армении и Сингапура большой потенциал для сотрудничества в сферах здравоохранения и технологий: президент Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян посетил Национальный университет Сингапура (NUS), а также престижную медицинскую школу университета (NUS Medicine).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян ознакомился с работой, проводимой в лабораториях мирового лидера в области медицины NUS Medicine, в Центре квантовых технологий, а также с новыми разработками с использованием новых технологий, нанотехнологий и искусственного интеллекта.

На встрече с президентом Национального университета Сингапура профессором Энг Чай Таном, деканом NUS Medicine профессором Яп Сенг Чонгом и председателем международного совета NUS Medicine профессором Кишоре Махбубани президент Армении отметил, что очень впечатлен проводимой в лабораториях работой и современными решениями, подчеркнув, что есть большой потенциал для сотрудничества с Арменией в области здравоохранения и технологий.

В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества с научными и образовательными учреждениями Армении, обмена опытом, реализации программ обмена молодыми специалистами и учеными, сотрудничества в рамках Президентской инициативы АТОМ по развитию науки и технологий, а также сотрудничества с международным советом NUS Medicine.

Международный совет NUS Medicine - это исключительная сеть международных лидеров, ученых и экспертов, цель которой - найти решения в области здравоохранения, общественного здравоохранения, популяционных исследований, лечения различных заболеваний, в частности рака и диабета, путем потенциала информационных технологий, инженерии и др.