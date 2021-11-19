Власти Грузии готовы этапировать Саакашвили в военный госпиталь в Гори

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил экс-президенту страны Михаилу Саакашвили продолжить лечение в военном госпитале в Гори, передает Арменпресс соссылкойна Sputnik.

В настоящее время Саакашвили находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси. Накануне, на 49-й день голодовки, экс-президент потерял сознание и был переведен в реанимационное отделение. В столичную тюремную больницу его перевезли 8 ноября из города Рустави, где он отбывал наказание в тюрьме №12.

Саакашвили, его адвокаты и личный врач уже несколько недель настаивают на его переводе в гражданскую многофункциональную клинику. Того же мнения придерживается группа врачей, созванная под эгидой Народного защитника Грузии, которая обследовала Саакашвили 16 ноября.

"Мы предлагаем его перевод в военный госпиталь министерства обороны имени Георгия Абрамишвили. Это то место, где его здоровье и жизнь будут максимально защищены государством", - сказал Брегадзе.

Он пояснил, что на данном этапе требуется согласие самого заключенного.

При этом министр предупредил оппозицию о последствиях препятствования этапированию Саакашвили.

"В случае любой провокации со стороны оппонентов, которая может помешать переводу Саакашвили в клинику или работе медперсонала, его вернут в учреждение №18", - сказал Брегадзе.

Он также добавил, что после завершения лечения, Саакашвили вернут в руставскую тюрьму.

Ранее одной из причин отказа переводить голодающего в тюрьме Саакашвили в гражданскую больницу власти назвали расследование Службы государственной безопасности, согласно которому сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. Уголовное дело возбуждено о попытке госпереворота в стране.

Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.