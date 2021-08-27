Предстоящие на 20 ноября мероприятия
17:40, Ноябрь 19, 2021
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- 17:40 Предстоящие на 20 ноября мероприятия
- 17:38 Власти Грузии готовы этапировать Саакашвили в военный госпиталь в Гори
- 17:33 Грузия не будет участвовать в платформе "3+3" по Южному Кавказу
- 17:28 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-11-21
- 17:26 Азиатские индексы снизились - 19-11-21
- 17:06 В НАТО рассказали о консультациях по кризису на белорусско-польской границе
- 17:01 Лавров уверен, что трехсторонняя встреча по Карабаху состоится
- 16:52 Глава МИД Арцаха поздравил новоназначенного министра иностранных дел Абхазии
- 16:28 Всеармянский фонд «Айастан» реализует программы, направленные на развитие общин Сюника
- 16:24 Премьер-министры стран-членов ЕАЭС подписали 15 документов
- 16:23 Россия не станет закрывать глаза на провокации НАТО и ЕС, заявил Лавров
- 16:06 В Ереване стартовал саммит «Силиконовые горы 2021»
- 15:53 Глава МИД Франции считает, что доверие в отношениях Парижа и Вашингтона не восстановлено
- 15:27 Ковид-статистика Грузии: показатель смертности остается высоким
- 15:04 Лидеры США, Канады и Мексики в ходе саммита обсудили сотрудничество
- 15:00 На острове Пальма произошло самое сильное с начала извержения вулкана землетрясение
- 14:55 ЕАЭС сделал первый шаг к созданию общей кредитной системы
- 14:50 Действующий председатель ОБСЕ приветствует усилия РФ по урегулированию конфликта
- 14:25 Столтенберг назвал условие для размещения ядерных вооружений США в Восточной Европе
- 14:17 Инновационные постановки, выставки: стартует театральный фестиваль «Hay Fest»
- 13:51 Пандемия COVID-19 лишила работы в туризме более полутора миллионов жителей Азии
- 13:33 МИД Ирана осудил новые санкции США в отношении Тегерана
- 13:16 Михаил Мишустин заверил, что РФ продолжит помогать странам ЕАЭС в производстве вакцин от COVID-19
- 13:06 Адель представила еще одну песню из нового альбома
- 12:57 Михаил Мишустин отметил важность маркировки всех видов товаров Союза
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