Грузия не планирует участвовать в переговорном формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил вице-премьер, глава МИД республики Давид Залкалиани, выступая в парламенте.

"Грузия не будет участвовать в инициативе "платформы шести". Я об этом сообщил и во время визитов в Турции и Азербадйжане", - сказал Залкалиани.