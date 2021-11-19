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Грузия не будет участвовать в платформе "3+3" по Южному Кавказу

Грузия не будет участвовать в платформе "3+3" по Южному Кавказу

Грузия не планирует участвовать в переговорном формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил вице-премьер, глава МИД республики Давид Залкалиани, выступая в парламенте.

"Грузия не будет участвовать в инициативе "платформы шести". Я об этом сообщил и во время визитов в Турции и Азербадйжане", - сказал Залкалиани.


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