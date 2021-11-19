Лавров уверен, что трехсторонняя встреча по Карабаху состоится

Трехсторонняя встреча по Карабаху с участием РФ, Азербайджана и Армении состоится, но для нее нужен консенсус сторон. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Для встречи нужен консенсус, чтобы все те, кто собирается встречаться, согласились с этим. Я уверен, что такая встреча состоится", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что контакты президента РФ Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна по Карабаху пока не запланированы. По его словам, для трехстороннего контакта необходимо согласие и готовность всех сторон.