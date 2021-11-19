Глава МИД Арцаха поздравил новоназначенного министра иностранных дел Абхазии

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 19 ноября направил поздравительное послание новоназначенному министру иностранных дел Республики Абхазия Иналу Ардзинба.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, в послании, в частности, говорится:

«Уважаемый Инал Батувич,

От имени коллектива Министерства иностранных дел Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с назначением на должность Министра иностранных дел Республики Абхазия. Примите мои самые искренние пожелания больших успехов, плодотворной работы на этом высоком и ответственном государственном посту.

В Арцахе придают важное значение взаимоотношениям с Абхазией. Учитывая многолетний опыт и высокий уровень взаимодействия дипломатических ведомств Республики Арцах и Республики Абхазия, уверен, что и под Вашим руководством тесное сотрудничество будет и далее успешно развиваться во имя жизненных интересов народов наших государств.

Еще раз поздравляю Вас, Инал Батувич, желаю Вам крепкого здоровья и всего наилучшего, а братской Абхазии - мира и процветания».