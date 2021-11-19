Всеармянский фонд «Айастан» реализует программы, направленные на развитие общин Сюника

По инициативе президента Армении Армена Саркисяна Всеармянский фонд «Айастан» приступил к реализации программ в Сюникской области, направленных на решение ряда вопросов общественной, образовательной и социальной значимости.

Как сообщает «Арменпресс», фонд распространил сообщение, в котором отмечается, что с помощью партнеров со всего мира на первом этапе программы в ряде населенных пунктов Сюникской области будут установлены солнечные водонагреватели.

В сообщении говорится, что солнечными водонагревателями смогут пользоваться жители приграничных сел Шурнух, Хознавар, Аравус.

В 33 домах Хознавара уже установлены солнечные водонагреватели, работы продолжаются. Планируется также на общественных зданиях установить солнечные фотоэлектрические станции.

Отмечается, что 13 домов в общине Аравус уже оснащены солнечными водонагревателями. 150 жителей будут освобождены от расходов на горячую воду, что снизит потребление газа примерно на 70%.

В общине Давид Бек будет установлено 109 солнечных водонагревателей. Чтобы сохранить тепло внутри помещения в школе общины заменили двери и окна и отремонтировали крышу. Такие же работы будут проведены в общине Чакатен.

Всеармянский фонд «Айастан» первостепенным вопросам общин Сюникской области уделит особое внимание.

Президент республики, председатель попечительского совета фонда Армен Саркисян, при посещении общин Сюникской области, встретившись с руководителями общин, предложил им представить информацию об основных проблемах общин. Он выразил готовность максимально содействовать их разрешению.

В результате обсуждений была составлена специальная программа по решению ряда вопросов, которая поэтапно реализуется совместными усилиями Аппарата президента республики и Всеармянского фонда «Айастан».