Россия не станет закрывать глаза на провокации НАТО и ЕС, заявил Лавров

Россия не будет закрывать глаза на грубейшие провокации со стороны стран НАТО и ЕС, в том числе на поощрение милитаристских настроений на Украине, как передает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде.

"Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО и все чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытке подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные военные миссии для украинцев, готовить украинскую армию к тем самым действиям, которыми она постоянно угрожает, заявляя, что возьмет силой Донбасс, не желая выполнять минские договоренности, посягает на российский Крым", - сказал министр.

По словам Лаврова, вся воинственная риторика и военные приготовления на Украине не встречают какой-либо принципиальной оценки со стороны Запада. Он также подчеркнул, что Москва готова к диалогу с Западом.