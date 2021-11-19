В Ереване стартовал саммит «Силиконовые горы 2021»

В Матенадаране имени Месропа Маштоца стартовал Международный технологический саммит «Силиконовые горы 2021» (SILICON MOUNTAINS 2021), посвященный применению интеллектуальных решений в экономике. Как сообщил «Арменпресс» президент Synopsys Armenia Ерванд Зорян, саммит призван наладить общение между пользователями создателей технологий.

«Недостаточно создавать технологии, их нужно быстро применять и использовать ради нашей пользы. У нас есть люди, которые создают технологии, люди и общество которое, в целом, принимает эти технологии. Особенно после Covid все стали пользоваться технологиями. Поэтому очень важно адаптировать технологии к новым условиям, к новым изменениям. Мир стремительно меняется. Два года назад, когда у нас был такой же саммит, в том же зале, с теми же людьми, мы были в других обстоятельствах. Сегодня, два года спустя, многое изменилось. В каждом изменении есть место для успеха. Мы должны принимать эти изменения как вызовы, и превращать их в успех», - прокомментировал президент Synopsys Armenia.

По словам министра высокотехнологичной промышленности РА Ваагна Хачатряна, название саммита «Силиконовые горы» имеет обязывающий характер. Министр убежден, что Армения, славящаяся своими горами, не будет отставать от «Силиконовой долины».

Министр ВТП отметил, что за последний месяц представители информационно-коммуникационных технологий, высокотехнологичных сфер один за другим организовывали столь важные мероприятия, создавая в стране уникальную среду.

По словам Ваагна Хачатряна, Армения уже живет в этой новой среде, в эпоху четвертой технологической революции.

«Мы уже в ней. Многие из нас это могут не осознавать. Возможно, мы думаем, что это время еще не наступило. Но на самом деле мы живем в эту эпоху, мы чувствуем эти изменения в нашей повседневной жизни. Изменения последних 20 лет заставили нас больше ценить то, о чем мы говорим долгое время. Я имею в виду, что наши знания, наши способности, наш талант, который годами использовался в другом направлении, были в основном направлены на создание общества потребления, а не на создание общества творчества. Последующий успех зависит от всех нас - государства, общества, особенно от представителей технологического сообщества», - сказал министр.

Почетным гостем саммита был президент транснациональной компании Synopsys, лауреат Государственной премии Республики Армения в области глобальных инвестиций в 2020 году доктор Чи-Фун Чан, который прочитал лекцию «Усиление новой эры всего умного, от Кремния к программному обеспечению. Эволюция доверия в меняющейся системе».

По словам известного ученого, чтобы адаптироваться и развиваться в этой изменяющейся среде, нужно три ключевых слова: меняться, процветать, доверять.

«Самое главное для процветания - это доверие. Если вы доверяете правильной команде, правильным людям, вы можете добиться успеха благодаря переменам», - сказал он.

В рамках саммита 19 ноября 2021 года «Айпост» ввел в обращение почтовую открытку с маркой «Высокие технологии. Силиконовые горы».

Второй международный технологический саммит «Силиконовые горы» организован Союзом работодателей в области информационных и коммуникационных технологий. Первый саммит «Силиконовые горы» прошел 4-5 декабря 2019 года. Он был посвящен «умным решениям» в области ИКТ, событиям, ожидаемым на мировом рынке в ближайшие годы.

Арам Саркисян