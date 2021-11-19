ЕАЭС сделал первый шаг к созданию общей кредитной системы

Государства-члены Евразийского экономического союза подписали соглашение об обмене данными о кредитных историях.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сообщил министр экономики и финансовой политики ЕЭК Руслан Бекетаев.

Согласно соглашению, в ближайшее время Центральные банки государств-членов Союза утвердят технические правила обмена этими данными, хранящимися в Национальном бюро кредитных историй.

В результате, резиденты одной из стран Союза могут обратиться за кредитом в банки четырех других стран, которые смогут проверить их кредитные истории и принять решения о кредитовании.

«В условиях дистанционного кредитования необходимо развивать механизмы интернет-банкинга, которые уже развиваются и в России, и в Казахстане, и в других наших республиках», - добавил Бекетаев.

Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что граждане стран ЕАЭС в случае получения кредита на территории Союза получат равные возможности.

«Предпринимаются решительные шаги по сближению финансовых рынков, - отметил российский премьер. - Это позволит банкам проверять кредитные истории клиентов, независимо от их гражданств», - заключил Мишустин.