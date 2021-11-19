Действующий председатель ОБСЕ приветствует усилия РФ по урегулированию конфликта

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линден приветствует усилия Москвы по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщило ТАСС.

«Мы поговорим о том, как мы можем работать вместе для конструктивного решения региональных конфликтов, таких как конфликт между Арменией и Азербайджаном. Мы приветствуем усилия России по достижению прекращения огня и заключению мирного соглашения», - сказала Анн Линде в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Во второй половине дня 16 ноября Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз преступным образом нарушили территориальную целостность Республики Армения и ее суверенитет, атаковав армянские позиции, расположенные в восточной приграничной зоне, с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия различного калибра. В результате боевых действий есть жертвы с обеих сторон.

В результате недавних боев в Сюнике с армянской стороны есть 6 погибших военнослужащих, 13 пленных. В ходе боевых действий была потеряна связь еще с 24 военнослужащими, их судьба на данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по их поиску. Две военные позиции перешли под контроль противника. Противник имеет до 70 убитых и раненых военнослужащих, а также значительные потери военной техники, в частности, 4 бронетранспортера, 1 бронетранспортер Sandcat, 5 автомобилей марки Камаз, Урал, УАЗ.