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Действующий председатель ОБСЕ приветствует усилия РФ по урегулированию конфликта

Действующий председатель ОБСЕ приветствует усилия РФ по урегулированию конфликта

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линден приветствует усилия Москвы по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщило ТАСС.

«Мы поговорим о том, как мы можем работать вместе для конструктивного решения региональных конфликтов, таких как конфликт между Арменией и Азербайджаном. Мы приветствуем усилия России по достижению прекращения огня и заключению мирного соглашения», - сказала Анн Линде в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Во второй половине дня 16 ноября Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз преступным образом нарушили территориальную целостность Республики Армения  и ее суверенитет, атаковав армянские позиции, расположенные в восточной приграничной зоне, с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия различного калибра. В результате боевых действий есть жертвы с обеих сторон.

В результате недавних боев в Сюнике с армянской стороны есть 6 погибших военнослужащих, 13 пленных. В ходе боевых действий была потеряна связь еще с 24 военнослужащими, их судьба на данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по их поиску. Две военные позиции перешли под контроль противника. Противник имеет до 70 убитых и раненых военнослужащих, а также значительные потери военной техники, в частности, 4 бронетранспортера, 1 бронетранспортер Sandcat, 5 автомобилей марки Камаз, Урал, УАЗ.
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