Инновационные постановки, выставки: стартует театральный фестиваль «Hay Fest»

IXX Международный театральный фестиваль «Hay Fest», который пройдет с 21 по 24 ноября, посвящен памяти художественного руководителя фестиваля Евгении Подпомоговой. Он пройдет под названием «Слова, слова, слова». Фестиваль предоставит театралам возможность посмотреть как в живую, так и в онлайн-режиме перформансы, богатые новыми решениями, участвовать в выставках, конференциях.

Как сообщает «Арменпресс», на встрече с журналистами 19 ноября президент фестиваля Артур Гукасян сказал, что «Hay Fest» начнется с выставки, которая откроется 21 ноября в концертном зале «Арно Бабаджанян». «Будут показаны макеты старых спектаклей. Сделав шаг назад во времени, мы поймем, каким был наш театр. Идея прогуляться по сценическим площадкам принадлежит художественному руководителю фестиваля, недавно скончавшейся Евгении Подпомоговой. Куратор выставки - режиссер, продюсер Грачья Кешишян. Работам содействовал Литературно-художественный музей им. Егише Чаренца», - рассказал Артур Гукасян. Выставка продлится до 24 ноября.

Театр «Arlekin Players Theater» (США) откроет фестиваль в онлайн режиме. Зрителям будет представлен перформанс режиссера Игоря Голяка «chekhovOS» (экспериментальная игра), по пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад».

Формат этого спектакля необычен для публики. Чтобы стать участником интерактивного перформанса, необходимо использовать свой смартфон. Во время спектакля он играет роль пульта, сюжетная линия может меняться в зависимости от выбора публики.

Роль Антона Чехова исполняет легенда балета, актер, продюсер Михаил Барышников. В роли Раневской - лауреат театральной премии «Тони» Джессика Харт.

Впервые в рамках фестиваля известный режиссер Кшиштоф Гарбачовский (Польша) представит VR спектакли «Объяснение» и «Прекращая Божий суд» (перформанс в виртуальной реальности). Спектакли VR будут показаны и в Государственном театре Аугсбурга (Германия).

Онлайн-площадки фестиваля будут перенасыщены. Показы авторских спектаклей, международная конференция «Пересматривая цифровое, мы воссоздаем искусство», а также встречи с известными деятелями театра, Кириллом Серебренниковым и с другими.

Фестиваль закончится спектаклем «Троянки» по Еврипиду. Это совместный проект театра «Royal District» (Германия-Грузия), который будет показан на сцене Русского театра им. К. Станиславского. Герои пьесы - женщины, ставшие причиной войн и перенесшие тяжелые испытания.

По словам Артура Гукасяна, в 2021 году фестиваль особое внимание уделит технологиям в театре, в исполнительском искусстве, постарается показать, как пандемия повлияла на искусство. «Есть люди, которые пытаются это преодолеть, не споткнуться, заявить, что театр жив, они пытаются показать, как можно работать с ограничениями, что делать, чтобы изобретать новое, быть современным», - подчеркнул он.

Касаясь названия фестиваля, президент «Hay Fest» сказал, что его придумала Евгения Подпомогова, пытаясь сказать, что мы часто говорим, но не действуем, а плохие люди говорят и действуют. По словам Гукасяна, интеллектуалы несут ответственность перед обществом, потому что люди их слушают, у них формируется мнение, они должны быть очень осторожны, они понимают, что каждое слово имеет значение.

Фестиваль пройдет в Гюмри, Ванадзоре и в Дилижане. Планируются презентации, выставки, которые будут отражатся на стенах жилых домов.

«Hay Fest» проводится при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

В 2019-2021 годах Ассоциация европейских фестивалей включала Международный театральный фестиваль «Hay Fest» в список 24 лучших из 715 европейских фестивалей.