Михаил Мишустин заверил, что РФ продолжит помогать странам ЕАЭС в производстве вакцин от COVID-19

Российская Федерация продолжит помогать странам Евразийского союза в производстве вакцин от COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом Михаил Мишустин заявил на заседании Евразийского межправительственного совета.

«Российские вакцины доказали свою надежность, и власти РФ готовы содействовать странам-партнерам в их производстве», - добавил российский премьер.

Михаил Мишустин также обратился к приложению «Путешествуй без COVID-19», отметив, что приложение уже имеет более миллиона пользователей.

Он сказал, что это приложение облегчило пограничный контроль пассажиров, значительно помогло безопасным перевозкам пассажиров в этих непростых условиях.

«К системе уже присоединились страны ЕАЭС, обсуждается присоединение и других стран СНГ и стран за пределами Содружества», - сказал Мишустин.