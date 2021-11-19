Адель представила еще одну песню из нового альбома

Британская певица Адель презентовала в Сети новую песню "To Be Loved", которая войдет в грядущий альбом исполнительницы "30", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Трек звезды пока есть только в ее соцсетях. Там она разместила видео, полностью снятое в доме. В ролике Адель сидит на диване и эмоционально поет "To Be Loved".

В песне Адель рассказывает о том, что для того чтобы любить и быть любимым нужно чем-то жертвовать — отказаться от чего-то дорогого. Она также утверждает, что ни о чем не жалеет и говорит, что пыталась.. (не исключено, что сохранить брак с Саймоном Конекки. — Прим. ред.).

За несколько часов пост с "To Be Loved" в Twitter набрал более трех миллионов просмотров и почти триста тысяч лайков. Пользователи написали, что от новой песни у них мурашки по коже. "Безумно красиво", — поделились мнением поклонники.

Ранее, в интервью Опре Уинфри, Адель призналась, что ее новый альбом, который выйдет в эту пятницу, 19 ноября, посвящен тяжелому разводу с Коннеки (пара официально расторгла отношения в марте этого года).