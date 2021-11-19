Михаил Мишустин отметил важность маркировки всех видов товаров Союза

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым сделать все, чтобы исключить работу теневых схем на едином рынке.

Как передает «Арменпресс», в своем выступлении на заседании Евразийского межправительственного совета Михаил Мишустин отметил, что опыт последних лет показал один из действенных механизмов борьбы с незаконными товарами - их маркировка.

Он поблагодарил коллег за поддержку такого перспективного направления деятельности Евразийского экономического союза.

«Сегодня маркируется обувь, парфюмерия, покрышки, видеокамеры, товары легкой промышленности, молочные продукты некоторых видов, принято решение о поэтапной маркировке бутилированной воды», - подчеркнул Мишустин.

По мнению российского премьера, распространение этого механизма необходимо и на другие группы товаров.

«Это позволит усилить контроль над оборотом продукции и бороться с контрафактом на территории «пятерки», поможет «отбелить» рынок», - заключил Михаил Мишустин.