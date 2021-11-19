Страны-члены ЕАЭС устранили 80% препон: премьер-министр Казахстана

Государства-члены Евразийского экономического союза сняли 80% препон, имевших место в Союзе в течение пяти лет. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении на заседании Евразийского межправительственного совета заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

«С 2016 года по сей день были устранены 80% препон, которые когда-то существовали на внутреннем рынке ЕАЭС. Была проделана большая работа по соответствию условий торговли в ряде ключевых областей», - сказал премьер-министр Казахстана.

По его словам, в целях дальнейшего продвижения работы в этом направлении сторонами утвержден перечень исключений и ограничений в Кыргызстане, которые подлежат отмене до 1 января 2023 года.

Глава правительства Казахстана также отметил, что формирование концепции Евразийской грузовой логистической системы уже началось.

«Создание этой инфраструктуры Казахстаном уже ведется. Принятые меры положительно повлияли на товарооборот ЕАЭС, который за девять месяцев составил 52 миллиарда долларов, что на 32,5% больше, чем за тот же период прошлого года, и на 16,5% больше, чем доэпидемический показатель 2019 года», - сказал он.