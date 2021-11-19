Пограничная ситуация на данный момент стабильна, но не нужно терять бдительность: Андраник Кочарян

Пограничная ситуация после недавних провокаций Азербайджана на данный момент стабильна.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге заявил председатель Комиссии по обороне Национального собрания Армении Андраник Кочарян.

«Пограничная ситуация на данный момент стабильна. Но это не означает, что мы должны терять бдительность», - сказал Кочарян.

Он заявил, что необходимо объединить все силы страны, чтобы противник своими действиями не смог бы создать внутреннюю напряженность. «Наша задача - быть рядом с Вооруженными силами не на словах, а в действиях», - заявил депутат.

Во второй половине дня 16 ноября Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз преступным образом нарушили территориальную целостность Республики Армения и ее суверенитет, атаковав армянские позиции, расположенные в восточной приграничной зоне, с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия различного калибра. В результате боевых действий есть жертвы с обеих сторон.