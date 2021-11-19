Премьер-министр Армении высоко оценил шаги по повышению уровня обеспечения в ЕАЭС лекарственных средств

Никол Пашинян с учетом пандемии высоко оценил шаги, направленные на повышение уровня обеспечения стратегических лекарственных средств в государствах-членах ЕАЭС.

Как передает «Арменпресс», в своем выступлении на заседании ЕАЭС премьер-министр отметил, что в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией и большой нагрузкой на систему здравоохранения возникла необходимость в скорейшем решении ряда проблем, в том числе и в фармацевтической сфере.

«В этом контексте мы полагаем, что реализация плана действий по увеличению уровня поставок стратегически важных лекарственных средств в государства-члены Союза, в долгосрочной перспективе позволит сформировать их производственный цикл и повысить уровень самодостаточности наших государств», - сказал Никол Пашинян.