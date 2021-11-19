В Ереване проходит заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Как передает «Арменпресс», в заседании принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр России Михаил Мишустин, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, премьер-министр Кыргызстана Акильбек Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Руководители стран ЕАЭС обсудят широкий круг вопросов, связанных с развитием сотрудничества в области промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения. Также будут затронуты вопросы введения новых правил на рынках различных сфер, таможенного регулирования, а также вопросы, связанные с бюджетом ЕАЭС на 2022 год.